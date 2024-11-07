Модуль станет важной частью реконструируемого стадиона и обеспечит местным спортсменам необходимую инфраструктуру для тренировок и соревнований.

Сегодня, 6 ноября, в Александрове Владимирской области состоялось торжественное открытие нового спортивного модуля для бокса. Его строительство обошлось бюджету в более чем 9 миллионов рублей. Модуль станет важной частью реконструируемого стадиона и обеспечит местным спортсменам необходимую инфраструктуру для тренировок и соревнований.Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига поздравил жителей города с этим значимым событием, отметив, что в регионе более 5 тысяч человек занимаются боксом, а также функционируют 11 отделений Федерации бокса.В честь открытия нового ринга юные боксёры провели турнир, который стал ярким подтверждением развитой боксерской культуры в регионе.