Почта России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Партнеры планируют усилить взаимодействие для создания и эксплуатации

Почта России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Партнеры планируют усилить взаимодействие для создания и эксплуатации архитектуры комплексной информационной безопасности, которая обеспечит киберустойчивость технологической инфраструктуры. Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор Почты России Михаил Волков и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Партнёры планируют объединить лучшие отраслевые практики информационной безопасности, применяемые в