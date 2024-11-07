Поддержка одарённых студентов и школьников: во Владимире появится Международный клуб молодых...
"Поддержка одарённых студентов и школьников": во Владимире появится Международный клуб молодых лидеров
На базе Владимирского филиала РАНХиГС создаётся Международный клуб молодых лидеров. Его задача — способствовать развитию талантливых студентов и школьников Владимирской области, а также поддерживать их в будущей профессиональной деятельности.
Международный клуб молодых лидеров предлагает участникам следующие направления:
развитие лидерских качеств;
- вовлечение в проектную деятельность;
- раскрытие способностей и талантов в разных областях;
- обучение навыкам публичных выступлений;
- воспитание волевых качеств, ответственности за результат, психологической устойчивости;
- эффективное обучение лидерству и командообразованию;
- изучение основ политической деятельности, включая международный уровень;
- освоение навыков продвижения в соцсетях и соблюдения информационной гигиены;
- знакомство с принципами публичной дипломатии.
По окончании обучения каждый участник получит свидетельство, подтверждающее его подготовку в Международном клубе молодых лидеров.
Заявки на участие в Международном клубе молодых лидеров принимаются с 11 по 25 ноября до 23:59 включительно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/671b86635d2a06c7b98995b7/?clckid=b6a70e81
Фото: Президентская Академия Владимирский филиал