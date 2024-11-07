При пожаре в многоквартирном доме в Меленках эвакуировали 15 человек Накануне днем (6 ноября 2024...

При пожаре в многоквартирном доме в Меленках эвакуировали 15 человекНакануне днем (6 ноября 2024 года) в городе Меленки на улице Коммунистическая произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание случилось в многоквартирном доме, на предварительной площади 32 кв. м.По информации спасателей погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 15 человек.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.