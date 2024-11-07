Проект «АиФ-Рязань» рассказывает о семьях, которые воспитывают детей, оставшихся без опеки родителей.

«Аргументы и факты – Рязань» предлагает вам проект, который рассказывает о приемных семьях. У каждого приемного родителя судьба складывалась по-своему. Но все эти семьи объединяет что-то общее – способность делиться своим теплом, неравнодушие к чужой беде. Этот проект, который реализовывается в Год семьи, рассказывает о том, как много может дать семейное воспитание. Семья закладывает тот надежный фундамент, на котором строится вся дальнейшая жизнь.Сложные судьбыКак человек может относиться к миру, если от него отказалась родная мама? Как можно верить в хорошее, если самые родные люди избивали и обижали? Психологи говорят, что для ребенка очень важно ощущать себя в безопасности – чувствовать, что рядом с тобой есть взрослый, который защитит. А какие чувства испытывает ребенок, от которого этот взрослый отказался? Или тот, для которого тот самый человек, который должен быть оплотом защиты, как раз и стал источником опасности?Увы, у детей, которые оказались в детских учреждениях, очень непростые судьбы. Кто-то помнит, как его били родители, у кого-то на глазах сгорел отец, кого-то пьяные родственники поставили ногами в кипяток, а кто-то привык с самого юного возраста выпивать налитые мамой «100 грамм»... От историй, пережитых маленькими людьми, у многих взрослых бегут мурашки. Конечно, такие детские впечатления не могут пройти бесследно. Но это не значит, что детская душа не способна воспринимать добро, откликаться на ласку... Просто заслужить доверие такого ребенка непросто.Но приемные родители находят силы и терпение, чтобы снять колючую проволоку обид, чтобы изо дня в день доказывать, что в мире есть место доброму отношению, что не надо постоянно ждать от жизни подлостей. В нашем проекте «Был чужим – стал своим» мы рассказываем о семьях, которые взяли на себя заботу о детях, оставшихся без заботы взрослых.Много детей – много любвиСреди приемных семей много таких, где воспитывается сразу несколько детей, взятых из детских учреждений. Родители делились, что планировали взять одного ребенка, но у него оказался брат, сестра или сразу несколько братьев и сестер... Есть родители, которые, приходя в детский дом, видели, сколько детей мечтает попасть в семью, и не могли смотреть равнодушно на детские переживания. Как найти столько душевных сил, чтобы достучаться до замороженных детских сердечек? Каждая из семей рассказала свою историю, не скрывая, как бывает сложно, как порой наползает отчаяние. Да, приемное родительство – это сложный путь.И все-таки каждый, кто взял на себя ответственность за детей, оставшихся без попечения близких, считает, что это был правильный шаг. Как дети, которые не имеют никакой опоры в жизни, смогут адаптироваться к жизни, если они не получили никакого представления о нормальных человеческих отношениях? Как они будут вести себя в обществе, если у них не заложено представления о нормах? Как будут относиться к людям, если никогда не видели уважения и любви?Примеры взрослых ребят, которые получили воспитание в приемных семьях, доказывают, что огромный труд, проделанный родителями, был не напрасным. Большинство из тех, кто воспитывался в семье, смог создать свои семьи, стать достойными родителями, найти свое место в жизни, получить хорошую профессию. Трудно представить, как сложились бы судьбы этих ребят, если бы в их жизни не было такой надежной поры, как семья. О разном опыте и многогранном счастье приемных семей можно прочитать здесь