Павел Прилучный сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Актер участвует в съемках нового фильма под названием Мажор в Дубае.

Павел Прилучный сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Актер участвует в съемках нового фильма под названием "Мажор в Дубае".Работа над проектом не обошлась без сложностей. Во время съемок актер столкнулся с песчаной бурей, что добавило экстрима в его рабочий график.В ОАЭ установилась аномально высокая температура — днем столбик термометра поднимается до +37 градусов, а ночью не опускается ниже +31. Хотя жара в городских условиях переносится относительно легко, съемки в пустыне становятся настоящим испытанием. Прилучному, как исполнителю главной роли, пришлось особенно тяжело. Он находился на платформе, где ветер дул с помощью специального вентилятора, и прямо в лицо ему неслась струя песка из машины, имитирующей песчаную бурю. Это создавало эффект реалистичности, но одновременно усложняло работу актеров.Несмотря на все трудности, Павел не пострадал от солнечного удара — его смуглая кожа хорошо переносит жару, и он не обгорел. Тем не менее, такие условия требуют от актеров полной концентрации и физической подготовки. Съемочная группа старается максимально адаптироваться к экстремальным условиям, чтобы обеспечить качественный результат.Идея переноса действия фильма в Дубай появилась у шоураннера «Мажора» Максима Полинского еще летом прошлого года. Создатели решили, что отправка героя в это популярное у россиян место отдыха станет интересным решением для сюжета. Дубай славится своими живописными пейзажами и современными архитектурными достижениями, что делает его идеальной локацией для кинопроизводства.На фоне активной работы над фильмом Павел Прилучный также решает личные вопросы. В последнее время он столкнулся с обвинениями со стороны своей экс-супруги Агаты Муцениеце. В День отца она выразила недовольство по поводу их совместного воспитания сына Тимофея. В настоящее время вопрос о том, с кем останется жить мальчик, решается в суде.