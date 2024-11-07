Проблемы с водоснабжением в поселке Городищи: капля за каплей к уголовному делу Проблемы с...

Проблемы с водоснабжением в поселке Городищи: капля за каплей к уголовному делуПроблемы с водоснабжением в поселке Городищи Петушинского района вылились в ... уголовное дело по статье "Халатность". С начала осени ресурсоснабжающая организация постоянно ограничивала подачу воды, а на днях пригрозила и вовсе ее отключить. Подробности у Никиты Тарбеева.Фонарик в квартире всегда наготове - света в Городищах не бывает почти так же часто, как воды.- Вот смотрите, идите в ванную сюда. Я уже заранее запаслась водой, потому-что боюсь, что потом она ржавая будет идти. Я не знаю, идет она сейчас вообще...Пока идет. Вот кот испугался...Начиная с октября, рассказывает Оксана Альберт, местная ресурсоснабжающая организация, частное предприятие "Исток", из-за долгов со стороны муниципалитета начала ограничивать подачу воды в квартиры жителей. Вернее, формально вода была, но в очень незначительных количествах.Оксана Альберт, жительница п.Городищи:- Она шла маленькой струечкой, водичка. Ее давали - сейчас скажу, по восемь часов в день не было. Люди приходили с работы и не видели воду и уходили- не видели воду.А затем ресурсники и вовсе уведомили о возможном полном прекращении водоснабжения. Жители Городищ записали видеообращение к руководителю Следственного комитета, районная комиссия по ЧС потребовала немедленно прекратить снижать напор в системе. Требование поддержала прокуратура и вода пошла. Но надолго ли - непонятно.Антон Шишов, старший помощник прокурора Петушинского района:- Первого ноября, по заявлению прокуратуры были приняты обеспечительные меры. Отделом судебных приставов Петушинского района было возбуждено исполнительное производство.Сейчас ситуация в Городищах очень напряженная. Фонтан в поселковом парке отдыха - непозволительная роскошь. Муниципальное предприятие "Инфраструктура и сервис"- банкрот, поэтому и с тем, и с другим в поселке большие проблемы. По словам местных активистов, МУП задолжал частникам порядка восьми миллионов рублей - куда уходит плата за коммуналку людям непонятно.Юлия Мысова, жительница п.Городищи:- Нам объясняют, что нужно погашать долги, какие долги они погашают за счет наших целевых месячных платежей за текущее поставление воды? Вообще непонятно. А как по-вашему мнению можно разрешить ситуацию всю? Финансово-хозяйственная проверка всего муниципалитета- от и до.По мнению главы посёлка, это уже лишнее. По его словам, причина всех проблем в грабительской приватизации. Местный водозабор и очистные - часть некогда градообразующего предприятия, Городищенской отделочной фабрики, которая сейчас в частных руках. И договориться о передаче или хотя бы об аренде коммунальных объектов с собственником не получается. Единственный выход - строить новый водозабор.Магарам Алирзаев, глава администрации поселка Городищи:- Мы начали глядя, на эти проблемы всё-таки свой водоблок построить- такое решение было принято. Есть решение судов- кабель линии перенести. Такое решение есть в нашу пользу. Поэтому в ближайшие дни этот проект мы опять подымем, подготовим для того, чтобы получить госэкспертизу-все документы, которые касаются этого проекта.То же самое касается и местных электросетей. Вопрос только в том, сколько средств на это понадобится и сколько времени это займет. Потому что до этого момента еще нужно дожить.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, "Вести - Владимир"