Противостояние зиме: североатлантический циклон повысит температуру воздуха во Владимирской...

"Противостояние зиме": североатлантический циклон повысит температуру воздуха во Владимирской областиПогода во Владимирской области будет зависеть от тёплого сектора отдалённого североатлантического циклона. Из-за него сохранится облачность, но вероятность осадков снизится, а температура продолжит повышаться и немного превысит климатическую норму.В пятницу - 8 ноября 2024 года - ожидайте на термометрах отметку +4…+6°С. К вечеру она опустится до +2°С.Скорость западного ветра составит 2 м/с, а показатель влажности - 89%.В Гидрометцентре прогнозируют сильно повышенное атмосферное давление - 758 мм ртутного столба.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky