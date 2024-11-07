Ромео и Джульетта из владимирского приюта мечтают встретить Новый год со своим хозяином А сейчас...

Ромео и Джульетта из владимирского приюта мечтают встретить Новый год со своим хозяиномА сейчас наша постоянная рубрика - "Хочу домой". О четвероногих друзьях из приюта, которые ищут дом. Встретить Новый год в новом месте мечтает и эта пушистая парочка.Этих Ромео и Джульетту нельзя разлучать. Они в поисках хозяина и теплого крова. Брутальный сиамец и ласковая, стерилизованная кошка. Неразлучники ждут именно вас.Контакт ответственного волонтера: 8-920-912-45-73 Марина