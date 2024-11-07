Розовые реки, кисельные берега: что стало причиной загрязнения почвы в Петушинском районе? Еще...

Розовые реки, кисельные берега: что стало причиной загрязнения почвы в Петушинском районе?Еще одно уголовное дело - в Петушинском районе возбуждено по материалам прокурорской проверки по статье о "порче земли". Речь о весеннем ядовитом разливе недалеко от районного центра.Он случился в середине апреля этого года. Очевидцы сделали фото, как по лесу бегут ярко розовые реки. "Выше по течению" располагался завод по производству пластмассовых изделий. Как выяснилось, на предприятии произошла авария, была повреждена системы отвода воды и промышленные стоки хлынули прямо в почву. Розовая вода образовалась после мойки измельченных канистр из-под удобрения.Анализы взятых проб показали существенное загрязнение земли. В отношении предприятия возбуждено уголовное дело.Кроме того, владельцев обязали восстановить экологический баланс на загрязненном земельном участке.