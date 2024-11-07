За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты.

Сергей Сидорин избран новым главой Коврова Владимирской области. Ранее Сидорин возглавлял министерство экономического развития и промышленности региона.За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты. Заместитель председателя ЗС региона Роман Кавинов, присутствовавший на голосовании, поздравил Сидорина, отметив его профессиональные качества и порядочность. Кавинов выразил уверенность, что новый глава хорошо знаком с особенностями и проблемами города, что поможет ему в эффективном управлении.