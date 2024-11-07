Оранжево-розовые реки, протекающие рядом с заводами, напугали жителей Петушков в апреле. В соцсетях появилось много фотографий, которые можно запросто спутать с кадрами фантастического

Оранжево-розовые реки, протекающие рядом с заводами, напугали жителей Петушков в апреле. В соцсетях появилось много фотографий, которые можно запросто спутать с кадрами фантастического фильма. Красные ручьи люди видели возле улиц Клязьминской и Заводской. К ситуации подключились прокуратура и Следком. Начались проверки. И вот сейчас в надзорном ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1