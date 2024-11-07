Смотрите Вести в 9.30: в поселке Городищи люди страдают от перебоев с водой
Обезвоживание
- В...
Смотрите "Вести" в 9.30: в поселке Городищи люди страдают от перебоев с водой
Обезвоживание
- В поселке Городищи Петушинского района люди страдают от перебоев с водой. Где источник проблемы?
А убирать кто будет?
- Нелегальная свалка в Камешковском районе. Мусор, оставшийся после ремонта школы, не довезли до полигона и выгрузили посреди леса.
Порода!
- Пашет как лошадь, чтобы выступать как Богиня. Воспитанница владимирской конюшни завоевала чемпионский титул на международной выставке.