Стало известно о неожиданном примирении Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак. Знаменитости долгое время находились в состоянии конфликта.

Стало известно о неожиданном примирении Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак. Знаменитости долгое время находились в состоянии конфликта.Две яркие телеведущие, известные своими острыми высказываниями и публичными разборками, встретились на гламурной вечеринке Big Art Festival в Дубае. Здесь они смогли не только пообщаться, но и оставить в прошлом все обиды.История их противостояния уходит корнями в проект "Дом-2", где обе звезды были ведущими. На протяжении многих лет зрители наблюдали за их ссорами, которые часто становились темой обсуждений в социальных сетях. Собчак и Бородина не раз обменивались колкостями в эфире, порой переходя на личности. Их конфликты касались не только профессиональной деятельности, но и личных вопросов, включая финансовые аспекты.Недавно на дне рождения известной бизнесвумен Елены Блиновской обе Ксении столкнулись, и это событие стало началом для обсуждения возможности примирения. Однако тогда откровенного разговора не состоялось, и каждая из них продолжала придерживаться своей позиции. Бородина пыталась отговорить Блиновскую от встречи с Собчак, подчеркивая, что такая публичная перепалка может негативно сказаться на имидже.Тем не менее, судьба свела их вновь в Дубае. На вечеринке, где выступали такие артисты, как Владимир Пресняков и Леонид Агутин, обе телеведущие выглядели расслабленными и счастливыми. Бородина даже представила Собчак своего нового избранника Николая Сердюкова, что стало знаковым моментом в их примирении. Сама Ксения радовалась знакомству с известной коллегой и крепко держала её за руку, что свидетельствовало о том, что старые обиды остались позади.Не исключено, что обе звезды решили оставить в прошлом свои разногласия, которые ранее касались вопросов стиля и образа жизни. Собчак не раз критиковала Бородину за её выборы в одежде, однако теперь они обе выглядят более дружелюбно и готовы к новым страницам в своих отношениях.