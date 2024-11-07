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<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2024-test-po-kulinarii-kakoe-blyudo-gotovyat-iz-etix-ingredientov.html" target="_blank">Тест по кулинарии: какое блюдо готовят из этих ингредиентов?</a> - Попробуйте угадать популярные блюда, опираясь на их основные ингредиенты. Начнем с самого простого набора и будем постепенно усложнять задачу.