Попробуйте угадать советские фильмы, в которых фигурируют близнецы или двойники. Эта тема довольно обширная, и в советском кино было снято множество картин, посвященных этому сюжету.

Попробуйте угадать советские фильмы, в которых фигурируют близнецы или двойники. Эта тема довольно обширная, и в советском кино было снято множество картин, посвященных этому сюжету.В этом тесте исключены самые известные ленты, такие как "Джентльмены удачи", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Приключения Электроника", которые знакомы практически каждому. Вместо сосредоточимся на менее известных, но не менее увлекательных картинах.