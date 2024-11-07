В гостях у владимирцев вновь побывала актерская чета Виктории и Антона Макарских Накануне в...

В гостях у владимирцев вновь побывала актерская чета Виктории и Антона МакарскихНакануне в областной филармонии прошел совместный концерт артистов. В Год семьи Макарские отмечают серебряную свадьбу. С нашим корреспондентом Верой Куликовой они поделились секретами крепкой семейной жизни.Он с нее по-прежнему сдувает пылинки. И хотя Виктория и Антон Макарские вместе вот уже четверть века, в их семье, как и двадцать пять лет назад, царит любовь. В начале года во Владимире своим концертом Антон и Вика открывали программу мероприятий Года семьи.Антон Макарский, артист:- У меня такое ощущение все делается для нас. Год семьи был объявлен, чтобы мы вот так громко отпраздновали нашу серебряную свадьбу, что касается общественной деятельности и действий по укреплению семьи да собственно знаете как по-евангельски, наверное, мы пытаемся стараемся действовать то самое бревно из своего глаза убирать.По словам Виктории, тот заряд , который они получили в Рождество во Владимире, они пронесли через весь год. Он им помогал совершать добрые дела. Кроме большой концертной деятельности, Макарские занимаются благотворительностью.Виктория Макарская, артистка:- На фестивале Достоевского мы сделали большой благотворительный концерт. К нам приехали православные семьи со всего мира. Представляете?! Приехали люди, семьи из Бразилии, из Америки, наши русские люди, даже из юго-восточной Азии. Также уникальное мероприятие, которое мы поддерживаем уже 5 лет и старт , которому мы тоже дали- это премия "Особенное счастье" для мам с особенных детишек.Это единственная премия в нашей стране, которую мы начинали в Астрахани, но она уже приняла международный масштаб.Во время ковида Виктория организовала для женщин в интернете Бабсовет. Проводила прямые эфиры и помогала советами, как пережить это нелегкое время. Макарским есть чем поделиться. Говорят, свое счастье они заслужили. Много лет жили в общежитии, 13 лет у них не было детей. И только когда на свет появились сначала Маша, а потом Иван, они поняли, каково это - быть по-настоящему счастливыми.Виктория Макарская, артистка:- Я помню очень хорошо это ощущение, когда я родила, когда у нас в Иерусалиме появилась Маша и я взяла ее на руки и вот с тех пор я поняла основополагающую вещь, которая делает меня счастливой каждый день. Каждый человек независимо ни от пола, ни от возраста, ни от национальности вообще ни от чего-это чей -то ребенок.Секрет семейного счастья Макарских прост. Они все делают вместе. Стараются всегда быть рядом и в жизни, и на сцене. А еще умеют прощать и просить прощения.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"