В настоящее время пациентам интерната предоставляет медицинские услуги квалифицированный специалист.

В одном из психоневрологических интернатов Собинского района Владимирской области работала медсестра без профильного образования. О сотруднице в прокуратуру сообщил ее коллега.Проведенная проверка подтвердила данную информацию.Как пояснили в пресс-службе ведомства, у женщины отсутствует медицинский сертификат по специальности «Организация сестринского дела». В связи с выявленными нарушениями учреждению было выдано представление. Ответственное за нарушение трудового законодательства должностное лицо понесло дисциплинарную ответственность. В настоящее время пациентам интерната предоставляет медицинские услуги квалифицированный специалист.