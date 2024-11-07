В гараже у одного из обвиняемых нашли 12 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 1,4 миллиона рублей. Как заявлял фигурант, бокс не его, он сдавал его другу, который умер. Второй

В гараже у одного из обвиняемых нашли 12 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 1,4 миллиона рублей. Как заявлял фигурант, бокс не его, он сдавал его другу, который умер. Второй обвиняемый, 71-летний пенсионер, в гараже у которого нашли 1,2 тысяч пачек, утверждал, что купил сигареты про запас для личного использования. Однако следователей обмануть не удалось. На