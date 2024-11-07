В России утвердили правила перевода иностранных имен с латиницы на кириллицу.
Кабмин РФ утвердил правила перевода имен и фамилий в документах иностранных граждан с латинского написания на кириллицу, соответствующее постановление опубликовано в четверг.
"Утвердить прилагаемые Правила перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства, с латинского написания на кириллическое написание", - говорится в постановлении.
Перевод осуществляется путем использования сервиса машинного перевода, отмечается в документе. Он представляет собой программный комплекс, обеспечивающий обработку входящего запроса, перевод по правилам, учитывающим специальные фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка, и формирование ответа.
"При оформлении иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию и российских виз, а также при реализации полномочий министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере миграции перевод осуществляется на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне (при наличии) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина", - гласит пункт правил.
При пересечении иностранными гражданами государственной границы Российской Федерации перевод осуществляется в информационных системах ФСБ РФ на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина посредством локальных версий сервиса машинного перевода.