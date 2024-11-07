Работник соцучреждения Собинского района обратился в прокуратуру с информацией, что в одном из психоневрологических интернатов работает медсестра, которая не проходила соответствующее

Работник соцучреждения Собинского района обратился в прокуратуру с информацией, что в одном из психоневрологических интернатов работает медсестра, которая не проходила соответствующее обучение. Проверка показала, что это правда. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, у женщины нет медицинского сертификата специалиста по специальности «Организация сестринского дела». Учреждение получило представление. Сообщается, что «выявленные нарушения устранены, а виновное должное