Это улучшит качество водоответвления для 6,5 тыс. жителей региона.

В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры Владимирской области завершены работы по замене канализационной линии длиной более 1 км. Проект, финансируемый федеральным бюджетом, обошелся в 60,4 млн рублей, из которых 43,4 млн рублей были выделены из средств Фонда развития территорий.Обновленная канализационная линия, соединяющая бульвар Всполье с канализационно-насосной станцией № 4, улучшит качество коммунальных услуг для 6,5 тыс. жителей региона.Кроме того, в рамках программы планируется замена инженерных сетей и реконструкция водозаборных очистных сооружений на улице Промышленной, что повышает их мощность до 3000 кубометров в сутки. Работы на этом объекте должны завершиться в 2025 году.