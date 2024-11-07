Планируете покупку нового смартфона или же хотите улучшить зрение? Вам поможет торговый центр «Черемушки»! На первом этаже расположился магазин умных гаджетов «Айбрат». Уже 9 лет компания

Планируете покупку нового смартфона или же хотите улучшить зрение? Вам поможет торговый центр «Черемушки»! На первом этаже расположился магазин умных гаджетов «Айбрат». Уже 9 лет компания радует своих покупателей низкими ценами на технику популярных брендов. Филипп Зеленков, управляющий магазином «Айбрат» во Владимире Обращаясь к нам, Вы экономите до 30% от стоимости, не теряя ни в