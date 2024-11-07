В Вязниковском районе прошел финал Чемпионата и Кубок Владимирской области по трофи-рейдам
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В Вязниковском районе прошел финал Чемпионата и Кубок Владимирской области по трофи-рейдам
На старте сорок экипажей. За десять часов им нужно преодолеть дистанцию почти в сто километров. И это очень тяжелые километры - почти раллийные перегоны в поле сменяются болотами и затопленными подлесками, здесь только на лебедке. И преимущественно под водой.
Те, кто выжил в Мещерских дебрях в первый день, пошли на второй круг. Дистанция для сильнейших - 60 километров. Особого очарования добавили погодные условия.
Андрей Левин, руководитель комитета по трофи-рейдам Федерации автоспорта Владимирской области:
- Чуть припорошило снегом, поэтому болота станут, я думаю, в этой части интереснее. У нас большие перегоны, народ вчера активно это обсуждал. Вроде, всем нравится, ну у кого мощные моторы. Посмотрим, как сегодня пройдет день.
Николай Шеленков, участник соревнований (Владимирская область):
- Я в первый раз езжу в такую погоду по снегу. Для меня это новое. Плюс новая гонка- строгая линейка- девяносто километров... Ну бензином запаслись. Думаю, доедем, финишируем. Главное- доехать, в такую погоду не остаться в лесу. Остальное все мелочи.
На второй трассе болот было поменьше, зато больше ручьев и вязкой земли. Так что некоторые участники начали с тоской вспоминать первый день.
Виталий Шарапов, участник соревнований (Ярославская область):
- Вчера откатались хорошо. Трасса огонь! Очень нравится!
В категории "Абсолютный" золото взяли владимирцы Илья Морозов и Евгений Форафонов, серебро у смоленско-ивановского экипажа, третье место еще у одной владимирской пары- на этот раз семейной- Евгения Мытарева и Натальи Русу.
- Бобер- бобер!
Наталья Русу, участник соревнований (Владимирская область):
- Сейчас так трясло, так трясло.
Никита Тарбеев, "Вести - Владимир"