В Вязниковском районе прошел финал Чемпионата и Кубок Владимирской области по трофи-рейдам На...

В Вязниковском районе прошел финал Чемпионата и Кубок Владимирской области по трофи-рейдамНа старте сорок экипажей. За десять часов им нужно преодолеть дистанцию почти в сто километров. И это очень тяжелые километры - почти раллийные перегоны в поле сменяются болотами и затопленными подлесками, здесь только на лебедке. И преимущественно под водой.Те, кто выжил в Мещерских дебрях в первый день, пошли на второй круг. Дистанция для сильнейших - 60 километров. Особого очарования добавили погодные условия.Андрей Левин, руководитель комитета по трофи-рейдам Федерации автоспорта Владимирской области:- Чуть припорошило снегом, поэтому болота станут, я думаю, в этой части интереснее. У нас большие перегоны, народ вчера активно это обсуждал. Вроде, всем нравится, ну у кого мощные моторы. Посмотрим, как сегодня пройдет день.Николай Шеленков, участник соревнований (Владимирская область):- Я в первый раз езжу в такую погоду по снегу. Для меня это новое. Плюс новая гонка- строгая линейка- девяносто километров... Ну бензином запаслись. Думаю, доедем, финишируем. Главное- доехать, в такую погоду не остаться в лесу. Остальное все мелочи.На второй трассе болот было поменьше, зато больше ручьев и вязкой земли. Так что некоторые участники начали с тоской вспоминать первый день.Виталий Шарапов, участник соревнований (Ярославская область):- Вчера откатались хорошо. Трасса огонь! Очень нравится!В категории "Абсолютный" золото взяли владимирцы Илья Морозов и Евгений Форафонов, серебро у смоленско-ивановского экипажа, третье место еще у одной владимирской пары- на этот раз семейной- Евгения Мытарева и Натальи Русу.- Бобер- бобер!Наталья Русу, участник соревнований (Владимирская область):- Сейчас так трясло, так трясло.Никита Тарбеев, "Вести - Владимир"