К началу октября вклады жителей Владимирской области выросли до 350 миллиардов рублей, сообщили в региональном отделении Банка России. По сравнению с прошлым годом, это на четверть больше.

К началу октября вклады жителей Владимирской области выросли до 350 миллиардов рублей, сообщили в региональном отделении Банка России. По сравнению с прошлым годом, это на четверть больше. Большая часть вкладов – в рублях – это 97% от общей суммы – 340 миллиардов рублей. А вот объем валютных вкладов за год сократился и составил 9,4 миллиарда