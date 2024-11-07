Во Владимире откроется каток Пингвин С начала ноября активно шла подготовка катка «Пингвин» к...

Во Владимире откроется каток "Пингвин"С начала ноября активно шла подготовка катка «Пингвин» к новому сезону. Любителей активного отдыха на свежем воздухе информировали о том, как продвигается работа по укладке льда. Также набирали новый персонал.Наконец, организаторы торжественно объявили дату и время открытия катка — 7 ноября в 17:00.Благодаря специальному холодильному оборудованию лёд на катке искусственный и выдерживает температуру до +12 °С, а также не тает под проливным дождём.Размеры катка соответствуют стандартам хоккейной коробки. Для посетителей массовых катаний работает павильон с местом для переодевания, пунктом проката спортивного инвентаря (коньки от 25 до 47 размера) и санузлами. Во время проката звучит музыка, а вечером каток хорошо освещён.Фото: Парк "Добро Лэнд", каток "Пингвин" | Вконтакте