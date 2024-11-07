8 ноября в России отмечается День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей. Накануне этой даты во Владимире почтили

8 ноября в России отмечается День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей. Накануне этой даты во Владимире почтили память умерших. Служба в органах внутренних дел – постоянная опасность и настоящий риск для жизни. Во Владимире и области в разные годы при исполнении обязанностей погибли больше 25 таких сотрудников, сообщили в