Среди новорожденных больше мальчиков - 365, и 332 девочки.

В октябре 2024 года во Владимирской области родились 697 детей. Об этом сообщает региональное министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов.Среди новорожденных больше мальчиков - 365, и 332 девочки. В четырех семьях появились двойни. 37% семей стали родителями первенцев, 34% - вторых детей, еще 29% - третьих и более. Средний возраст матерей составил 35 лет, а отцов - 38. В городе Владимир зарегистрировали 249 актов о рождении, в остальных населенных пунктах области – 448.Напомним, ранее мы писали, что