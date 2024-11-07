365 мальчиков и 332 девочки родились в роддомах Владимирской области в октябре. Среди них – 4 двойни, рассказали в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов

365 мальчиков и 332 девочки родились в роддомах Владимирской области в октябре. Среди них – 4 двойни, рассказали в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. Мальчикам чаще давали имена Тимофей, Александр, Матвей, Артем, Иван, а девочкам – София, Ева, Василиса, Вероника, Елизавета. Среди редких имен для детей встречались такие: Аким,