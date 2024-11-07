На мероприятии присутствовали родственники погибшего, друзья и одноклассники.

7 ноября во дворе школы им. С.М. Кирова состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски выпускнику учебного заведения Алексею Анатольевичу Макарову, который героически погиб в зоне проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса.На мероприятии присутствовали родственники погибшего, друзья и одноклассники. Почетные гости, включая главу муниципалитета Р.А.Егорова и заместителей главы райадминистрации, также пришли почтить память героя.Известно, что в апреле 2023 года Алексей Макаров был награждён медалью «За отвагу».