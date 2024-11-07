На какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие в ДТП ещё до суда? Какие средства могут получить родственники человека, погибшего в аварии? В юридических тонкостях сложной темы

На какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие в ДТП ещё до суда? Какие средства могут получить родственники человека, погибшего в аварии? В юридических тонкостях сложной темы разобрались с адвокатом по ДТП Еленой Елисовой. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама адвоката Елисовой Елены Михайловны.ИНН 330505695802.ERID: 2VtzquhDJVb