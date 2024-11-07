Жители Владимирской области стали активнее брать автокредиты За девять месяцев 2024 года жители...

Жители Владимирской области стали активнее брать автокредитыЗа девять месяцев 2024 года жители Владимирской области взяли кредиты на общую сумму 157,1 миллиарда рублей — это на 16,6% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Владимирской области.С июля по сентябрь темпы выдачи кредитов снизились. Это связано с повышением процентной ставки и введением мер со стороны Банка России.На 1 октября кредитный портфель составил 245,3 миллиарда рублей, что на 13% больше прошлогоднего показателя. Потребительские кредиты составили большую часть от общего объёма заимствований — 129,4 миллиарда рублей (+16,5%).Задолженность по ипотечным жилищным кредитам увеличилась до 115,9 миллиарда рублей (+9,3%). Это произошло из-за роста суммы выдачи ипотеки при уменьшении количества выданных кредитов.«Годовой рост потребительского кредитования продолжил замедляться из-за повышения процентных ставок и ужесточения макропруденциальных мер. Аналогичная динамика наблюдалась в ипотеке. Рост спроса на рынке жилищного строительства снизился. Это связано с завершением действия основной программы льготной ипотеки, ужесточением условий «Семейной» и «ИТ-ипотеки» и ростом ставок по рыночным программам», – отметила управляющий владимирским Банка России Надежда Калашникова.В третьем квартале выдачи автокредитов выросли почти в два раза, до 5,3 миллиарда рублей. Это произошло из-за опасений заёмщиков по поводу роста цен, увеличения ставок по кредитам и повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.Чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки на заёмщиков, Банк России с 1 ноября 2024 года усилил требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств. Регулятор отмечает рост числа случаев, когда банки выдают такие кредиты. Если до 2023 года их доля была менее 1% от всех потребительских кредитов в секторе, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у некоторых банков выросла с нуля до половины выданных кредитов.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky