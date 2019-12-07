Дочь Максима Виторгана пошла по стопам отца. Тем не менее, юная актриса показала пышную грудь во всей красе.

Дочь Максима Виторгана пошла по стопам отца. Тем не менее, юная актриса показала пышную грудь во всей красе.Максим продолжает династию актеров вслед за своими родителями, и его дети стараются ровняться на папу. Так 23-летняя Полина Виторган тоже решила стать артисткой, однако ее появление в кадре несколько удивило публику. Обычно девушка ведет себя весьма скромно – она не выставляет на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото даже в купальнике, не демонстрирует экстравагантные костюмы.Стоит ли говорить, что ее появление в новом фильмеОксаны Карас "Выше неба", тем более в откровенно сцене, вызвало настоящий переполох? Девушка сыграла одну из дочерей главной героини, роль которой исполнила Виктория Толстоганова.В одной из наиболее приличных сцен Полина предстала вместе с коллегами по съемочной команде в купальнике. Изумрудный комплект из полушорт и лифчика подчеркнули фигуру дочери знаменитого актера, однако следующее ее появление в пикантном образе просто сбило поклонников с ног.Во время же другой сцены, где сестры пытаются понять – одинаковые ли груди у старшей или же нет наследнице Виторгана пришлось серьезно оголиться. В кадре она вместе с актрисой Таисией Вилковой разглядывает свой бюст перед зеркалом. Героиня Полины интересуется мнением родственницы, однако та пытается убедить сестру, что все в порядке. В конечном итоге, девушка не выдерживает и задает конкретный вопрос: "Одинаковые или нет?".