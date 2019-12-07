Не так давно Алла Пугачева презентовала свой фильм Тот самый концерт. Ее прилюдные ласки с мужем Максимом Галкиным взбудоражили сеть.

Не так давно Алла Пугачева презентовала свой фильм "Тот самый концерт". Ее прилюдные ласки с мужем Максимом Галкиным взбудоражили сеть.Комедиант изначально признавался, что из-за насыщенного графика не успевает прибыть непосредственно на премьеру фильма, однако пообещал, что постарается поприсутствовать на банкете. Так и вышло. Максим прямо со съемок отправился на мероприятие, чтобы вместе с гостями почествовать любимую.На своей странице в социальной сети "Инстаграм" юморист выложил видео, в котором признается, что тяжелый съемочный день не смог помешать ему хотя бы мельком, но увидеть Аллу и поздравить ее. Галкин отметил, что на студии им удалось снять под запись два выпуска телевизионных программ. Тем не менее, заботливый муж нашел время, чтобы заскочить к своей ненаглядной."Съемочный день подошел к концу. Видите, речевой аппарат уже не работает.Короче, сняли две замечательные программы. Успел поздравить Аллу спремьерой, поцеловал в щечку", – заявил Максим. Примечательно, что это произошло на публике, где каждый из гостей банкета мог увидеть такой акт прилюдных ласк двух любящих людей.22 Ноя 2019 в 10:16 PSTК сожалению, провести вечер в компании Примадонны Галкин не смог. Он сразу же отправился в аэропорт. Сегодня 7 декабря он даст концерт в Северодвинске, а завтра у него намечено выступление в Архангельске. Кроме того, Максим анонсировал концерты, которые состоятся уже в следующем году. Так 4 января он выступитв Театре Надежды Бабкиной, а уже 6 января его можно будет увидеть в Зимнем театре Сочи.