9 декабря Екатерине Варнаве исполняется 35 лет. В предстоящем году в жизни артистки Comedy Woman произойдут большие перемены: она наконец-то выйдет замуж.
9 декабря Екатерине Варнаве исполняется 35 лет. В предстоящем году в жизни артистки Comedy Woman произойдут большие перемены: она наконец-то выйдет замуж.
"С самого начала года ее мысли
будут заняты мужчиной. Новый избранник Екатерины очень чуткий, добрый и
практически полностью занял ее сердце. Человек глубокого ума и невероятно
проницательный. Он окружит ее заботой и вниманием, но, однако, не станет ее
мужем. Это человек совершенно из другой среды, расставание неизбежно, так как
интересы в паре не будут совпадать. А вот к середине лета Варнава все же
встретит человека, за которого вскоре выйдет замуж", – рассказала о личной
жизни самой сексуальной артистки Comedy Woman .
По ее словам, будущий год станет
очень значимым для комедийной актрисы в плане личных отношений. "Сейчас, не
смотря на ее яркую внешность и талант, я не вижу по картам, что она счастлива в
любви. Поклонники есть, но не более. Покой и гармония ждут ее лишь к лету", -
добавила гадалка.
5 Дек 2019 в 12:53 PST
А вот в начале осени, по прогнозу
Копневой, ждет кардинальная смена имиджа и переход на новую
ступень карьеры. "Она получит интересное предложение, но выступит совершенно в
новом амплуа. Средства массовой информации и поклонники будут очень удивлены. Сумма
контракта обещает быть очень внушительной", – заверила ясновидящая.