9 декабря Екатерине Варнаве исполняется 35 лет. В предстоящем году в жизни артистки Comedy Woman произойдут большие перемены: она наконец-то выйдет замуж.

9 декабря Екатерине Варнаве исполняется 35 лет. В предстоящем году в жизни артистки Comedy Woman произойдут большие перемены: она наконец-то выйдет замуж."С самого начала года ее мыслибудут заняты мужчиной. Новый избранник Екатерины очень чуткий, добрый ипрактически полностью занял ее сердце. Человек глубокого ума и невероятнопроницательный. Он окружит ее заботой и вниманием, но, однако, не станет еемужем. Это человек совершенно из другой среды, расставание неизбежно, так какинтересы в паре не будут совпадать. А вот к середине лета Варнава все жевстретит человека, за которого вскоре выйдет замуж", – рассказала о личнойжизни самой сексуальной артистки Comedy Woman .По ее словам, будущий год станеточень значимым для комедийной актрисы в плане личных отношений. "Сейчас, несмотря на ее яркую внешность и талант, я не вижу по картам, что она счастлива влюбви. Поклонники есть, но не более. Покой и гармония ждут ее лишь к лету", -добавила гадалка.5 Дек 2019 в 12:53 PSTА вот в начале осени, по прогнозуКопневой, ждет кардинальная смена имиджа и переход на новуюступень карьеры. "Она получит интересное предложение, но выступит совершенно вновом амплуа. Средства массовой информации и поклонники будут очень удивлены. Суммаконтракта обещает быть очень внушительной", – заверила ясновидящая.