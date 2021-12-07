Предательство Олега Табакова не только ударило по его бывшей жене, но и сказалось на его отношениях с наследниками. Принять новую семью актера смог только его сын, но на это потребовались годы

Предательство Олега Табакова не только ударило по его бывшей жене, но и сказалось на его отношениях с наследниками. Принять новую семью актера смог только его сын, но на это потребовались годыИзвестный актер и режиссер Олег Табаков был женат на первой супруге, Людмиле Крыловой, 34 года. Семья артиста казалась идеальной: двое детей, счастливая жена и верный муж. Никто и не предполагал, Олег Павлович способен разрушить брак ради другой женщины. Однако в 1994 году Табаков оставил супругу, уйдя к молоденькой Марине Зудиной, – жизнь семьи изменилась в тот же миг.Людмила Крылова влюбилась в Олега Табакова еще до того, как стала актрисой. Девушка увидела артиста на сцене во время спектакля "Вечно живые" и решила познакомиться с ним во что бы то ни стало. Встреча лицом к лицу состоялась только спустя несколько лет, когда Крылова уже делала успехи в актерской карьере, и сразу переросла в бурный роман. За годы совместной жизни артисты успели родить и вырастить двоих наследников. Крепкая семья разрушилась в 1994 году, когда Табаков окончательно ушел к молодой Зудиной.48-летний Олег Павлович закрутил роман с ученицей с Мариной, когда той было всего 18 лет. Актер 10 лет жил на две семьи, не решаясь на развод. Заполучив возлюбленного Зудина признавалась, что за то, что так долго была любовницей артиста. Более того, вторая супруга звезды заявляла, что не считает себя разлучницей и разрушительницей семьи, ведь к моменту развода дети Табакова давно выросли. Несмотря на это, обиду на Олега Павловича затаила не только экс-супруга, но и наследники.Когда актер оставил жену, их сыну Антону было уже 33 года, а дочери Александре – 27 лет. Дети артиста, шокированные поступком отца, полностью прервали общение с ним. Простить Табакова смог лишь сын, который наладил общение с новой семьей родителя спустя годы. Совсем другая ситуация сложилась с дочерью звезды.Александра восприняла предательство отца настолько близко к сердцу, что даже покинула "Табакерку" и пожертвовала профессией актрисы, в которой делала успехи. Более того, наследница артиста, как и его бывшая жена, не пришла проститься с ним на похоронах. Сейчас Александра ведет полностью закрытый образ жизни, не поддерживая общение ни с матерью, ни с братом.Что касается первой супруги Табакова – с годами она смогла простить предательство мужа. Антон Табаков рассказывал, что поступок отца стал для матери самой большой трагедией. Однако женщина нашла в себе силы отпустить обиды. Более того, Людмила Крылова ни о чем не жалеет. В этом году первой жене Табакова исполнилось 83 года. Несмотря на то, что с годами женщина так и не смогла наладить личную жизнь, она считает себя счастливым человеком. Как рассказывал Антон, женское счастье Людмилы Ивановны состоит в наследниках.