Кремль показал начало беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Кремль показал начало беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена начались примерно в 18:00. Перед тем, как начать обсуждать вопросы, требующие особого внимания как со стороны России, так и стороны США, главы двух государств поприветствовали друг друга. Американский лидер выразил сожаление по поводу того, что не смог встретиться с российским коллегой насаммите G20.Первые кадры общения президентов России и США Кремль предоставил журналистам. Видео уже появилось в Сети. Общение политиков проходит в закрытом режиме. После беседы Путин не будет делать какие-либо заявления. Ожидается лишь сообщение пресс-службы главы государства.Как сообщал Кремль ранее, Путин и Байден поговорят об Украине, Афганистане, Иране, действиях НАТО у российских границ, а также обсудят договоренности, которые были достигнуты во время предыдущей встречи. Напомним, последний раз политики проводили переговоры 16 июня 2021 года в Женеве.Ранее экс-президент США Дональд Трамп онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена неравным матчем. Республиканец воспринимает диалог глав двух государств как игру профессионального футбольного клуба и школьной команды. Слабая сторона – нынешний хозяин Белого дома, считает его предшественник.