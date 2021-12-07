За прошедший год прививку от коронавирусной инфекции сделали 5,7 миллиона жителей Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

За прошедший год прививку от коронавирусной инфекции сделали 5,7 миллиона жителей Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.Она напомнила, что Москва – первый город в мире, где началась бесплатная вакцинация от COVID-19. Каждый желающий может сделать прививку быстро, удобно, и безопасно, сказала Ракова.Заммэра отметила, что выездные бригады вакцинации продолжают работать в популярных местах, а поликлиники ежедневно без предварительной записи принимают пациентов.Ракова уточнила, что 680 тысяч жителей столицы прошли повторную вакцинацию. Она призвала всех, особенно людей из групп риска, сделать прививку. "Откладывать на потом — значит подвергнуть себя опасности", – добавила заммэра.Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают в поликлиниках и популярных общественных местах. Пройти вакцинацию можно в крупных торговых центрах, в том числе в ГУМе на Красной площади. Всего действуют 100 пунктов.Ранее международное исследовательское агентство StartupBlink Москву лидером среди европейских городов в рейтинге инноваций, которые помогают в борьбе с COVID-19. Российская столица опередила Лондон и Барселону.Добиться высоких показателей помогли передовые решения, применяемые в период пандемии. Среди них – алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, технологии, адаптирующие жизнь горожан в непростой период пандемии, а также облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, а также страховые компании, фармакологические производства и сайты.