Команда юристов бизнесмена Евгения Пригожина уведомила ведущие российские СМИ о последствиях публикаций с заведомо недостоверной информацией. Соответствующее заявление в ответ на обращение Дни.ру обнародовала пресс-служба компании Конкорд.

Команда юристов бизнесмена Евгения Пригожина уведомила ведущие российские СМИ о последствиях публикаций с заведомо недостоверной информацией. Соответствующее заявление в ответ на обращение "Дни.ру" пресс-служба компании "Конкорд".Ведущие российские СМИ получили от юристов компании "Конкорд" сообщения с требованием перестать тиражировать порочащую и недостоверную информацию о бизнесмене.Пресс-служба компании опубликовала комментарий по этой теме. Юристы Пригожина намерены противостоять распространению порочащих статей."Да, подтверждаем. Юридическая служба компании "Конкорд" разослала информационные письма с требованием прекратить размещение недостоверных сведений. В случае продолжения подобных публикаций, привлекаться СМИ будут не только к финансовой, но и к уголовной ответственности. Мы надеемся, эти сообщения поставят точку в хулиганских выходках СМИ", — говорится в сообщении.Ранее Евгений Пригожин иск в суд на издание The Moscow Post за распространение ложной информации о предпринимателе. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял заявление к производству, заседание суда запланировано на 13 января 2022 года.