Глава Суздаля не ответил на обращение гражданина вовремя. Суздальская прокуратура проверила...

Глава Суздаля не ответил на обращение гражданина вовремя.Суздальская прокуратура проверила соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.Оказалось, что в администрации города Суздаля обратилась местная жительница по вопросу нарушений земельного законодательства и правил благоустройства. Ответ на обращение она получила на 30 дней позже установленного законом срока.В отношении главы администрации Сергея Сахарова возбудили дело об административном правонарушении, по результатам которого выписали штраф, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Нарушение закона должно быть устранено.Фото: pxfuel.com/