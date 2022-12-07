Глава Суздаля не ответил на обращение гражданина вовремя.
Суздальская прокуратура проверила...
Глава Суздаля не ответил на обращение гражданина вовремя.
Суздальская прокуратура проверила соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Оказалось, что в администрации города Суздаля обратилась местная жительница по вопросу нарушений земельного законодательства и правил благоустройства. Ответ на обращение она получила на 30 дней позже установленного законом срока.
В отношении главы администрации Сергея Сахарова возбудили дело об административном правонарушении, по результатам которого выписали штраф, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Нарушение закона должно быть устранено.
Фото: pxfuel.com/