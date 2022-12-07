В горадминистрации также опровергли информацию о переезде ярмарки из-за запрета Минкульта на торговлю вблизи памятников архитектуры.

Рождественская ярмарка-2022 года переедет на улицу Георгиевскую, площадь Победы и к Красносельским прудам. Об этом коллегам из рассказали в мэрии Владимира.Решение о смене дислокации обусловлено желанием оставить Соборную площадь для катка и других мероприятий. В горадминистрации также опровергли информацию о переезде ярмарки из-за запрета Минкульта на торговлю вблизи памятников архитектуры.