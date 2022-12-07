Женщина заплатит 40 тысяч рублей.

В Кольчугине суд оштрафовал начальника отдела капстроительства МКУ «Управление районного хозяйства» за нарушения при приемке школы на 550 мест. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.В обязанности чиновницы входил контроль за работой подрядчика, а также подготовка документации для сдачи объекта в эксплуатацию. В 208 и 2019 годах женщина подписала акты приёмки по нанесению огнезащитного покрытия на плиты и поставку оборудования. Однако по факту работы оказались не выполнены. Таким образом, подрядчик незаконно получил 7,3 млн рублей.Заведующую отделом признали виновной по статье о превышении полномочий. Суд оштрафовал её на 40 тысяч рублей.