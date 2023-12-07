Академик Николай Макаров, директор Института археологии РАН, рассказал о находках во Владимирской...

Академик Николай Макаров, директор Института археологии РАН, рассказал о находках во Владимирской области.Археологи подвели итоги сезона. Вот уже 20 лет во Владимирской области работают полевые экспедиции Института археологии Российской Академии наук.Какие открытия подарил уходящий год? В том числе в суздальском Ополье? Эти и другие темы "Вести" обсудили с академиком Николаем Макаровым, директором Института археологии РАН. С ним беседовала Мария Платанюк.