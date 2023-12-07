В столице прошли модные показы, пленарные сессии, мастер-классы, лекции и тематическая выставка.

В столице прошли модные показы, пленарные сессии, мастер-классы, лекции и тематическая выставка.В Москве состоялся международный форум BRICS+ Fashion Summit. В мероприятии приняли участие основатели брендов, дизайнеры, представители легкой промышленности и эксперты из более чем из 60 стран. Гостями и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Основная часть программы прошла в концертном зале "Зарядье" и "Паркинг Галерее". Площадь локаций форума превысила 106 тысяч квадратных метров.Сергунина рассказала, что в шоуруме представили коллекции 100 российских и 30 зарубежных брендов из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Турции и других стран."Профессиональные покупатели отметили высокий уровень организации события. Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 миллионов рублей", – уточнила заммэра.В деловой части форума участвовали более 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Выступления экспертов посмотрели 12 тысяч человек.Наибольший интерес вызвали пленарные сессии, посвященные выходу модных предприятий на новые рынки, подготовке профильных специалистов и использованию современных технологий. Также профессионалы индустрии провели образовательный интенсив из 98 сессий.В ГУМе, Доме Пашкова, Государственном историческом музее, на Патриарших прудах и других знаковых площадках столицы прошло 14 модных показов. Зрителям продемонстрировали 325 образов, созданных 126 стилистами и визажистами.В рамках форума состоялись мастер-классы, лекции и тематическая выставка. В центре креативных индустрий "Артплей" работал фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts.Участниками Московской ночи моды стали более 20 столичных магазинов и бутиков, 30 ресторанов и баров.