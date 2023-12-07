Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: Банкротство застройщика поможет дольщикам, а...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: Банкротство застройщика поможет дольщикам, а водителям "скорой" доплатят из облбюджета.Проблемы обманутых дольщиков накануне обсудили на прямой линии с губернатором. Александр Авдеев заявил, что банкротство застройщика позволит запустить механизмы восстановления прав участников долевого строительства.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Вроде бы консолидировали позицию и прокуратуры и суда, что надо объявлять банкротство, раз уже сам застройщик признаёт, что он не способен завершить дома. Если завтра суд состоится и будет объявлено банкротство хотя бы по одной организации, то это нам развязывает руки для того, чтобы инициировать процедуру завершения строительства. Тем не менее, мы в бюджете области заложили в резервном фонде средства, которые позволят начать завершение объекта.Также на горячей линии коснулись другого вопроса, о котором мы уже рассказывали в нашем эфире. Водители "Гусь-Хрустальной станции скорой медицинской помощи" жалуются на низкую зарплату- 24 тысячи рублей, которая не меняется с 2017-го года. А также на проблемы с обслуживанием машин скорой.- Будут ли увеличены зарплаты водителей скорой помощи? Спасибо.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Да, надо признать, что у водителей скорой медицинской помощи зарплата, действительно, низкая. И несмотря на то, что предусмотрено повышение с двадцать четвертого года на 8 процентов, мы знаем, что инфляция уже больше десяти. Мы приняли программу доплаты за счет регионального бюджета- три тысячи рублей. Мы подумаем еще с нашими финансистами, с министерством здравоохранения, как подкрепить работу водителей скорой помощи.