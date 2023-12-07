Мероприятия пройдут с 25 ноября по 3 декабря.

Мероприятия пройдут с 25 ноября по 3 декабря.В следующую субботу, 25 ноября, в культурном центре ЗИЛ и Фонде Андрея Чеглакова стартует театральный фестиваль, организованный культурным центром "Москвич". Мероприятия пройдут до 3 декабря.В течение недели всех желающих ждут занятия по сценической речи и работе с телом, а также показы и выставки. Москвичи смогут познакомиться с молодыми режиссерами и актерами.Организаторы обещают, что зрители иначе взглянут на классические произведения. Образовательная программа рассчитана на граждан от 16 лет. Вход свободный, однако необходимо пройти предварительную регистрацию на культурного центра "Москович".Занятия по актерскому мастерству, импровизации, сценической речи и работе с телом в первые два дня фестиваля проведут педагоги Андрей Оганян (ГИТИС), Станислав Фоменко (Improv Moscow) и Саша Сумм (Театральный институт имени Щукина), а также режиссер Анна Политова.Кроме того, в день старта фестиваля "Театральный "Москвич" Анна Политова проведет мастер-класс по постановке речи "Тебя услышат: как сделать голос гипнотическим". На следующий день, 26 ноября, Станислав Фоменко раскроет секреты успешной импровизации.Фестивальные показы пройдут Культурном центре ЗИЛ с 27 ноября по 3 декабря. По их результатам жюри определит лауреатов в номинациях "Лучшая театральная постановка", "Лучшая сценография", "Лучший актер", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса" и "Лучшая актриса второго плана".Кроме того, москвичи смогут насладиться постановками по произведениям классиков русской литературы, современных отечественных авторов и зарубежных драматургов ХХ века. Перед гостями фестиваля выступят девять финалистов конкурса любительских драматических театров "Традиция".На выставке "Магия театра" все желающие познакомятся с творчеством художников, которые стремились показать специфику театрального искусства и его безграничность. Сюжетами выступили собирательные образы театров, которые в разное время посещали авторы картин.Фестиваль "Театральный "Москвич" был организован на базе конкурса "Традиция", который прошел в 2017 году. За шесть лет в нем приняли участие 64 коллектива, было подано более 300 заявок со всей России и из-за рубежа.