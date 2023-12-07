Новогоднее настроение нашим землякам на передовой готовы подарить владимирские волонтёры и...

Новогоднее настроение нашим землякам на передовой готовы подарить владимирские волонтёры и школьники.Открытки на передовую- идея серебряного волонтёра Людмилы Вершининой. Первыми воплотить идею ей помогли одноклассники внука. Все пожелания Людмила Алексеевна пишет сама. Волонтёр написала целый сборник военных стихов.Напомним, серебряный волонтёр Народного Фронта Людмила Вершинина - учитель физики высшей категории, педагог- отличник и ветеран-труда. Ребенком во время Великой Отечественной войны помогала раненым бойцам. Сейчас она плетет сети, вяжет теплые носки и подшлемники для бойцов, делает мятные саше, а теперь и ёлочки-открытки. Чтобы защитники на передовой почувствовали "тепло из дома".- Это нитка. Она наматывается определённым образом, сверху завязывается, и как говорится, огонёк.На фронт Людмила Вершинина отправляет и вот такие фигурки- талисманы. Этих ангелов-хранителей военнослужащие берут с собой даже на боевые задания. Помогают защитникам жители всех территорий Владимирской области. 9 коробок с лекарствами и перевязочными материалами недавно передала бойцам прихожанка Свято-Троицкого храма села КАменово Камешковского района. В конце декабря активисты Народного фронта передадут эту посылку военным медикам.(видео Народного фронта Владимирской области)