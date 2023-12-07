Новогоднее настроение нашим землякам на передовой готовы подарить владимирские волонтёры и...
Новогоднее настроение нашим землякам на передовой готовы подарить владимирские волонтёры и школьники.
Открытки на передовую- идея серебряного волонтёра Людмилы Вершининой. Первыми воплотить идею ей помогли одноклассники внука. Все пожелания Людмила Алексеевна пишет сама. Волонтёр написала целый сборник военных стихов.
Напомним, серебряный волонтёр Народного Фронта Людмила Вершинина - учитель физики высшей категории, педагог- отличник и ветеран-труда. Ребенком во время Великой Отечественной войны помогала раненым бойцам. Сейчас она плетет сети, вяжет теплые носки и подшлемники для бойцов, делает мятные саше, а теперь и ёлочки-открытки. Чтобы защитники на передовой почувствовали "тепло из дома".
- Это нитка. Она наматывается определённым образом, сверху завязывается, и как говорится, огонёк.
На фронт Людмила Вершинина отправляет и вот такие фигурки- талисманы. Этих ангелов-хранителей военнослужащие берут с собой даже на боевые задания. Помогают защитникам жители всех территорий Владимирской области. 9 коробок с лекарствами и перевязочными материалами недавно передала бойцам прихожанка Свято-Троицкого храма села КАменово Камешковского района. В конце декабря активисты Народного фронта передадут эту посылку военным медикам.
(видео Народного фронта Владимирской области)