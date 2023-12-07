Признан банкротом. Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу фирмы «Интерстрой Плюс», которую возглавляет Игорь Другов. Дело рассматривалось по заявлению Фонда развития

Признан банкротом. Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу фирмы «Интерстрой Плюс», которую возглавляет Игорь Другов. Дело рассматривалось по заявлению Фонда развития территорий и минстроя области. Изначально дом должны были сдать в декабре 2020-го. Стройка затянулась на три года, а потом и вовсе остановилась. Всего было заключено 372 договора долевого участия. Как мы уже