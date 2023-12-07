В столице проектируют и строят семь мостов.

В столице проектируют и строят семь мостов.До 2026 года в Москве построят семь новых пешеходных мостов. По словам мэра Сергея Собянина, переправы появятся на Москве-реке и Яузе. Видео опубликовано в градоначальника.Сейчас строят три объекта. Мост через Нагатинский затон готов на 15%. Продолжается установка опор.Еще один мост построят около МГТУ имени Баумана. Он готов на 19%. Длина переправы составит 300 метров.Мост длиной 58 метров через Водоотводный канал в центре Москвы готов на 60%. Строители возводят защитную стенку.Продолжается проектирование двух мостов через Мневниковскую пойму и еще двух – через затон Новинки."Они свяжут людей, живущих и работающих на разных берегах московских рек, сделают наш город еще удобней", – подчеркнул мэр.Пролетное строение между островом Балчуг и Крымской набережной в сентябре. Благодаря мосту в центре города появится еще один прогулочный маршрут.В начале июля в Москве мост через затон Новинки. Он связал набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062 и улучшил транспортную ситуация в районе ЗИЛа.