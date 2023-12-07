Первая из четырех лекций пройдет 30 ноября.

Первая из четырех лекций пройдет 30 ноября.Москва – древний европейский город с богатой архитектурой, поэтому сохранение культурного наследия является одной из приоритетных задач в работе столичных властей. Примечательно, что в городе проходят активные работы не только по реставрации памятников, но и просвещению населения.К примеру, в Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара пройдут лекции по архитектуре Москвы. Посетителям в течение цикла из четырех мероприятий расскажут об основных архитектурных направлениях и стилях, необычных домах и инженерных проектах столицы.Гости библиотеки даже смогут разгадать послания архитекторов прошлого на фасадах домов. Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, участники лекции узнают, какие здания хранят память о разных событиях почти 900-летней истории города."Горожанам покажут изображения необычных объектов и познакомят с биографиями выдающихся архитекторов, порекомендуют книги по культурологии и краеведению", – подчеркнула Наталья Сергунина.Первая лекция – "От палат до небоскребов" – пройдет в следующий четверг, 30 ноября. На начальном этапе москвичей на примере известных столичных памятников архитектуры научат отличать классицизм от барокко и конструктивизм от модерна.7 декабря всем желающим расскажут о необычных зданиях, которые строили в Москве с середины XVIII века. А через неделю, 14 декабря, гости узнают, как в городе двигали памятники, мосты, дома. Лекция так и называется – "Дом переехал".Наконец, финальная встреча цикла будет посвящена тайным знакам, оставленным архитекторами на фасадах зданий. Гости изучат элементы декора столичных домов 21 декабря.Автор цикла — Светлана Костина, экскурсовод, культуролог, ведущий методист Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Юных читателей и их родителей ждут по адресу: Ружейный переулок, дом №4. Лекции начинаются в 19:00, требуется предварительная запись на библиотеки.Ранее "" сообщали, что в Москве в рамках программы капитального ремонта отреставрировали почти 90 зданий, построенных в стиле модерн.